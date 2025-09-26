VivaBemUOL
Rico Vasconcelos

Rico Vasconcelos

Muito mais barata, PrEP injetável 'genérica' pode chegar ao Brasil?

Rico Vasconcelos
Colaboração para VivaBem
Imagem: MicroStockHub/Getty Images

Quando o primeiro estudo comprovando a eficácia da PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) em comprimidos na prevenção do HIV foi publicado em 2010, teve início uma revolução inédita. A euforia era tanta que houve quem acreditasse que, enfim, tínhamos em mãos a ferramenta capaz de acabar com a epidemia de HIV.

Hoje, 15 anos depois, ainda se registra mais de 1,3 milhão de novos casos de infecção por HIV todos os anos, e o fim da epidemia segue distante. No entanto, nos últimos meses, ganhamos mais motivos para renovar as esperanças e acreditar que agora as coisas possam começar a mudar para melhor.

A PrEP em comprimidos mostrou seu impacto como política pública e conseguiu reduzir infecções em diversas localidades. Ainda assim, a epidemia não foi controlada. Os principais obstáculos: a dificuldade de acesso das populações mais vulneráveis e a baixa adesão ao uso correto do medicamento.

Nos últimos anos, com o desenvolvimento de modalidades eficazes de PrEP injetáveis de longa duração, a exigência da boa adesão parecia estar encontrando uma solução. Mas os altos custos desses medicamentos inviabilizavam a ampliação efetiva do seu acesso.

A primeira geração, feita com o antirretroviral cabotegravir aplicado por via intramuscular a cada dois meses, foi aprovada pela Anvisa em 2023 e chegou recentemente ao mercado privado brasileiro. O custo, no entanto, ainda é salgado para praticamente toda a população brasileira (cerca de R$ 3.800 por aplicação). A boa notícia é que já existem negociações avançadas para que o SUS ofereça a versão com valores muito mais acessíveis.

A segunda geração, com o lenacapavir aplicado por via subcutânea semestralmente, parecia ainda mais distante da realidade brasileira. Nos Estados Unidos, onde já teve seu uso aprovado, o valor chega a US$ 14 mil por aplicação.

Mas, eis que, na semana passada, o mundo das PrEPs injetáveis de longa duração tremeu com o anúncio, por parte do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS), de um acordo entre a fabricante do lenacapavir e um grupo de fundações e instituições filantrópicas (UNITAID, Gates, CHAI e Witts RHI) cedendo a licença de produção de uma versão genérica por farmacêuticas indianas. Isso possibilitará a redução drástica do preço para apenas US$ 40 anuais por usuário em uma lista de 120 países de baixa e média renda.

Se o acesso às novas PrEPs de longa duração for de fato ampliado para as populações mais vulneráveis, será possível, pela primeira vez, sonhar com um futuro livre do HIV. Mas, se a implementação for parcial, como aconteceu com a PrEP em comprimidos, os benefícios ficarão restritos às parcelas mais ricas, escolarizadas, cisgênero e brancas da sociedade.

Torçamos para que o Brasil logo encontre maneiras de participar desses bons acordos e para que a PrEP injetável de longa duração esteja disponível no SUS para quem mais precisa dela.

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

