DoxiPEP: sua opinião pode ajudar a fazer essa prevenção chegar ao SUS
Boas notícias para o programa brasileiro de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Depois de um longo silêncio do Ministério da Saúde sobre uma possível implementação ao SUS da Profilaxia Pós-Exposição às ISTs bacterianas com o antibiótico doxiciclina (DoxiPEP), foi anunciada a abertura de uma chamada pública eletrônica para identificar o perfil e coletar opiniões e experiências de pessoas que já estão usando o método de prevenção.
Em março de 2025, o Ministério da Saúde solicitou à Comissão de Incorporação de Tecnologias ao SUS (Conitec) a avaliação da incorporação da DoxiPEP como política pública para controle das epidemias de ISTs bacterianas, principalmente de sífilis, com distribuição gratuita dos comprimidos de doxiciclina no Brasil.
A Conitec por sua vez é responsável pela avaliação técnica, científica e de custo-efetividade dessa incorporação ao SUS, levando em conta o que os estudos científicos já publicados demonstraram sobre o uso da nova tecnologia preventiva e o impacto orçamentário que essa incorporação provocaria diante dos resultados esperados.
No caso da DoxiPEP, como parte desse processo de avaliação, a Conitec optou por solicitar a abertura de uma chamada pública para consultar a opinião da população sobre o assunto. Trata-se de um rápido questionário eletrônico autopreenchido pelos interessados em participar. Nesta chamada atual, são convidados a participar pessoas que moram no Brasil com o relato de uso atual ou pregresso da DoxiPEP.
Para responder o questionário basta acessar esse link e fazer o seu login pela plataforma Gov.br. Em seguida, no campo que pergunta "com qual tecnologia a pessoa já teve experiência", o respondente tem disponível uma caixa com 150 caracteres para discorrer sobre sua opinião acerca da DoxiPEP.
A consulta à população é um princípio do SUS que é levado bastante à sério pelo Ministério da Saúde, então, acredite, sua contribuição ajudará a nortear a implementação deste novo método de prevenção às ISTs bacterianas como política pública no Brasil.
Se você já usou pelo menos uma vez a DoxiPEP, exerça a sua cidadania e participe da chamada pública deixando a sua contribuição. Fique à vontade para falar sobre sua experiência, suas expetativas relacionadas à disponibilização no SUS e os resultados obtidos na sua vida com o uso da DoxiPEP.
Mas não demore pois ela permanecerá aberta para novos registros somente até o dia 25/08/2025. Viva o SUS! Viva a Prevenção Combinada!
