DoxiPEP: sua opinião pode ajudar a fazer essa prevenção chegar ao SUS

Boas notícias para o programa brasileiro de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Depois de um longo silêncio do Ministério da Saúde sobre uma possível implementação ao SUS da Profilaxia Pós-Exposição às ISTs bacterianas com o antibiótico doxiciclina (DoxiPEP), foi anunciada a abertura de uma chamada pública eletrônica para identificar o perfil e coletar opiniões e experiências de pessoas que já estão usando o método de prevenção.



Em março de 2025, o Ministério da Saúde solicitou à Comissão de Incorporação de Tecnologias ao SUS (Conitec) a avaliação da incorporação da DoxiPEP como política pública para controle das epidemias de ISTs bacterianas, principalmente de sífilis, com distribuição gratuita dos comprimidos de doxiciclina no Brasil.

A Conitec por sua vez é responsável pela avaliação técnica, científica e de custo-efetividade dessa incorporação ao SUS, levando em conta o que os estudos científicos já publicados demonstraram sobre o uso da nova tecnologia preventiva e o impacto orçamentário que essa incorporação provocaria diante dos resultados esperados.

No caso da DoxiPEP, como parte desse processo de avaliação, a Conitec optou por solicitar a abertura de uma chamada pública para consultar a opinião da população sobre o assunto. Trata-se de um rápido questionário eletrônico autopreenchido pelos interessados em participar. Nesta chamada atual, são convidados a participar pessoas que moram no Brasil com o relato de uso atual ou pregresso da DoxiPEP.