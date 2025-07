Como anda a saúde de homens gays? Pesquisa quer descobrir; participe

Este ano, a nova edição traz perguntas inéditas sobre PrEP injetável, DoxiPEP, acesso a serviços, racismo, transfobia, homofobia e muito mais. E o melhor: tudo isso foi construído com participação comunitária.

Se você é homem gay, bi, cis ou trans, tem mais de 18 anos e mora no Brasil, participe dessa pesquisa respondendo ao questionário agora mesmo. É segura e não precisa informar nome nem email. O impacto que a pesquisa pode ter na vida de todo mundo que vive o que você vive é gigante.

E se você não faz parte do público-alvo, mas trabalha ou conhece alguém que faz: espalhe esse link. Publique no grupo do zap e poste nas suas redes sociais. Incentive seus amigos a responderem. Mande no aplicativo de pegação, no grupo da sauna, onde for. Porque se a gente não responde, outros vão falar por nós. E a gente já sabe como isso costuma acabar.

Bora participar? É só clicar aqui: lamis2025.org

Sua resposta pode ajudar a criar um mundo mais acolhedor para todos nós.