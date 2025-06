Brasil rumo ao fim da transmissão do HIV

Se um epidemiologista fosse teletransportado direto da década de 1990 para os dias de hoje, provavelmente não acreditaria nos avanços que o Brasil tem conseguido no controle da epidemia de HIV/Aids.

Enquanto naquela época as mulheres cis que viviam com HIV eram orientadas a não engravidar por conta do risco de transmissão vertical do vírus para o bebê — que chegava a 25% —, hoje é perfeitamente possível bloquear essa transmissão. E agora, em junho de 2025, o Ministério da Saúde entregou à OPAS (Organização Panamericana de Saúde) um dossiê solicitando a certificação nacional da eliminação da transmissão materno-infantil do HIV no país.

Essa certificação é um marco, mas não significa que não haverá mais casos registrados de transmissão vertical. Significa, sim que o Brasil alcançou duas importantes metas epidemiológicas graças à melhora no acompanhamento pré-natal: taxa de transmissão vertical abaixo de 2% e = incidência de HIV em crianças menor que 0,5 caso por 1.000 nascidos vivos.