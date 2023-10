Com participantes e público na sua maioria compostos por homens gays e pessoas não-binárias ou com gênero fluido, o reality há muitos anos arrebata uma gigantesca audiência em todo o mundo com temporadas produzidas tanto nos Estados Unidos como nos demais países que já produziram sua própria versão, como Holanda, Espanha, Reino Unido e México. E no Brasil, não está sendo diferente.

Uma das fórmulas para cativar seus espectadores são os debates desenvolvidos no camarim enquanto estão se maquiando sobre questões que estão presentes na vida de todas as pessoas LGBT+ do planeta, tais como o bullying escolar ou a aceitação familiar. Essa identificação aproxima o público da narrativa do programa e abre em absoluto seus ouvidos para o aprendizado naquele assunto.

Foi nesse contexto que uma das participantes da temporada brasileira atual brilhou nas últimas semanas. Hellena Malditta, uma Drag Queen de 24 anos nascida em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e criada em Salvador, decidiu revelar para suas colegas as dificuldades que enfrentou quando ainda bem jovem descobriu que tinha se infectado com HIV.

Ela fala com emoção o peso de ter que lidar sozinha com esse diagnóstico, sobre as discriminações que já sofreu por casa dele, e que a criação da sua Drag Queen foi uma das maneiras que encontrou para se fortalecer.

Ao contar sua história, ela chora e em seguida todas as outras participantes a abraçam, ensinando aos espectadores a importância e o poder do acolhimento na vida das pessoas que vivem com HIV.

Em outro momento, Hellena Malditta ressalta o privilégio brasileiro de poder contar com um sistema público de saúde como o SUS, que oferece gratuitamente tratamento para o HIV, além de diferentes métodos para a sua prevenção, inclusive com as Profilaxias Pré e Pós-Exposição ao HIV (PrEP e PEP).