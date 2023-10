Há pouco mais de 10 anos, quando os ensaios clínicos ainda estavam avaliando se a PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV) era realmente eficaz, já encontrávamos opositores argumentando que "se as pessoas perderem o medo do HIV, vão todas transar sem camisinha".

Essa argumentação sempre me causou incômodo pois, no meu entender, em nenhum contexto perder o medo do HIV seria algo ruim. Afinal, usar o medo como forma de convencimento para uma mudança de comportamento é sádico demais para ser defendido.

Homens gays e bissexuais nascem e crescem com o medo de se infectarem com HIV desde que esse vírus surgiu em nosso planeta. São eles também, em números absolutos, os que mais morreram até hoje em decorrência da Aids no Brasil. E para todos os que se infectaram nesse caminho, o que faltou foi prevenção, e não medo.