Associado a isso, no mesmo período, presenciamos uma revolução cultural e biomédica que proporcionou a extensão da atividade sexual na terceira idade. A cultural envolveu, entre outros aspectos, a melhor aceitação do término de longos relacionamentos monogâmicos com posterior retomada das parcerias sexuais causais.

Além disso, com o desenvolvimento de hormônios que melhoram o ressecamento de mucosas vaginais pós-menopausa, e de tratamentos medicamentosos para a disfunção erétil, a vida sexual nessa faixa etária além de mais longa se tornou melhor e mais satisfatória.

Todos esses dados seriam ótimos, se a população idosa estivesse devidamente educada para gerenciar suas vulnerabilidades e prevenção do HIV e de outras ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), mas a realidade é exatamente o contrário.

Não existem campanhas informativas sobre a prevenção combinada direcionada para esse grupo. Tratando idosos como assexuados ou "não-engravidáveis", não costuma haver um momento nas consultas de saúde para se abordar a sexualidade e, por isso, simplesmente não são solicitados os exames de rastreamento de ISTs.

O resultado dessa equação é o aumento progressivo do número de pessoas infectadas com HIV entre as faixas etárias mais avançadas no Brasil e no mundo.

Nos Estados Unidos, por exemplo, uma vez que mais idosos estão se infectando com HIV e que os adultos infectados têm oportunidade de envelhecer com saúde devido ao tratamento antirretroviral, estima-se que 50% da população vivendo com HIV já tenha 50 anos de idade ou mais.