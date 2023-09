Aqui no mundo real, diante das curvas de incidência crescentes para ISTs bacterianas nas últimas décadas, os pesquisadores buscam maneiras de virar o jogo. Assim, inspirados no sucesso obtido para a redução dos casos de HIV com o uso de medicamentos antirretrovirais profiláticos (PrEP e PEP), se puseram a imaginar.

Poderia uma profilaxia com um antibiótico proteger um indivíduo contra ISTs bacterianas? E após alguns anos de pesquisa, resposta é sim.

O antibiótico escolhido para os testes foi a doxiciclina. Quando tomado em dose única depois das exposições sexuais, na forma de profilaxia pós-exposição (DoxiPEP), em três diferentes estudos reduziu em torno de 80% as infecções por sífilis e clamídia. Para a gonorreia, a proteção foi menor, um pouco acima dos 50%.

Com os dados científicos acumulados até aqui é possível então afirmar de forma segura que a DoxiPEP, individualmente e em curto prazo, quando tomada com boa adesão é um bom método de prevenção contra ISTs bacterianas.

A notícia parece ótima, né? Mas os problemas aparecem já na etapa seguinte: o que vamos fazer com essa informação? Uma série de dúvidas ainda não respondidas faz com que tenhamos que ter cuidado com a recomendação maciça da DoxiPEP.

O receio é tanto de uma eventual seleção de bactérias resistentes a antibióticos entre aquelas causadoras de ISTs e nas da nossa flora bacteriana, quanto da perda da eficácia protetora com o tempo como decorrência disso.