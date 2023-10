Segundo estimativas da ONU (Organização das Nações Unidas), praticamente um terço dos brasileiros enfrenta dificuldades para se alimentar adequadamente. São cerca de 70 milhões de pessoas que não têm acesso regular à comida ou convivem com a despensa vazia.

Os dados são do relatório The State of Food Security and Nutrition in the World 2023, apresentado em meados deste ano na sede da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura). O levantamento aponta que a prevalência de insegurança alimentar grave no Brasil inclusive vem crescendo: passou de 1,9% da população entre 2014 e 2016 para 9,9% de 2020 a 2022. E por que esses números preocupam?

Os perigos da desnutrição