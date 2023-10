Para entendermos a importância do oxigênio, primeiro é interessante esclarecer alguns pontos sobre o sistema respiratório. Formado por um conjunto de estruturas saculares e tubos conectores, esse sistema tem como objetivo principal promover trocas gasosas, o que chamamos de hematose. Trata-se do processo de absorção e o transporte de oxigênio e a remoção de dióxido de carbono ou gás carbônico (CO2) do organismo.

Isso acontece, resumidamente, da seguinte forma: o ar é transportado da boca até pequenas estruturas que estão dentro dos pulmões, os alvéolos. Cada alvéolo contém uma malha de vasos por onde o oxigênio pode entrar na corrente sanguínea.

Uma vez no sangue, ele é distribuído para todo o corpo através do trabalho incessante do coração, que bombeia o líquido rico em oxigênio e nutrientes. Nossas células dependem, dessa forma, do sistema cardiovascular (que também já foi chamado de circulatório) para obter e eliminar o que precisam para continuar funcionando adequadamente.

Dois processos fundamentais

E para ocorrer a troca gasosa e a distribuição sanguínea, contamos com duas circulações isoladas e interligadas: o sangue chega pelo lado direito do coração e é enviado aos pulmões para obter oxigênio e se livrar do CO2. Em seguida, retorna oxigenado para o lado esquerdo do coração, processo que recebe o nome de circulação pulmonar. Esse sangue que acabou de receber oxigênio dos pulmões é então bombeado pelo coração para o restante do corpo, o que chamamos de circulação sistêmica.

Tudo conectado

O processo respiração é um ato involuntário, porém, qualquer mudança no seu compasso natural pode causar problemas e alterar o funcionamento de todo o corpo. Como vimos, os sistemas respiratório e cardiovascular estão diretamente conectados. Quando um dos dois apresenta falhas, acaba comprometendo ou influenciando no funcionamento do outro.