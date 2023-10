Outro ponto que precisa ser avaliado é o perfil e as características individuais de cada um. E aqui estamos falando de estilo de vida, prática de atividades físicas, hábitos alimentares, histórico clínico, rotina, necessidades nutricionais, horários de maior fome e preferências.

Relógio interno

O corpo funciona de acordo com um relógio biológico que regula as atividades e processos fisiológicos em um ciclo de 24 horas, o chamado ritmo circadiano. As variações hormonais e do metabolismo estão relacionadas ao nosso estado de sono e despertar, assim como as sensações de fome e saciedade. Dentro desse contexto, cada pessoa possui um tipo diferente, que pode ser mais matutino, vespertino/noturno ou intermediário.

Por exemplo: indivíduos com perfil matutino sentem a necessidade de dormir mais cedo e tendem a apresentar melhor desempenho nas primeiras horas do dia. No geral, acordam prontos para o café da manhã.

Já aqueles com perfil vespertino ou noturno enfrentam dificuldades para levantar cedo e, principalmente, realizar refeições logo ao sair da cama, e seguem suas atividades noite adentro —o que pode ser prejudicial em outro aspecto fundamental à saúde, o sono.

Assim, apesar de não existir uma resposta única e definitiva sobre qual refeição é a melhor para a saúde por haver variáveis e diversos fatores individuais, é possível apontar algumas diretrizes e recomendações gerais, como veremos a seguir.