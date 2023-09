Pesquisadores do Johns Hopkins Medicine (EUA), por exemplo, analisaram ensaios clínicos randomizados envolvendo centenas de milhares de indivíduos, nos quais alguns receberam vitaminas e outros um placebo. Não foram encontradas evidências de melhoras significativas no caso das questões cardíacas.

Por outro lado, algumas pesquisas indicam que a suplementação pode contribuir e ter potenciais benefícios em determinados aspectos que envolvem a saúde do órgão, dependendo do tipo de suplemento e das condições clínicas de cada um.

O famoso ômega 3

De acordo com um levantamento publicado no Journal of the American College of Cardiology (EUA), uma possível exceção é o ômega 3 ou as cápsulas de óleo de peixe. Esse tipo de ácido graxo, encontrado em frutos do mar e peixes mais gordurosos como salmão, atum e sardinha, tem sido apontado como um aliado do coração: lubrifica as artérias, inibindo a formação de placas, e ajuda na prevenção ou tratamento de pressão alta, diabetes e arritmias.

Auxilia ainda no desenvolvimento e funcionamento cerebral e apresenta propriedades anti-inflamatórias. Para isso, duas porções de peixe por semana normalmente são suficientes. No caso de indivíduos com alguma condição especial (a exemplo da doença arterial coronariana) ou que não ingerem ou absorvem a quantidade necessária de ômega 3, os suplementos podem ser úteis.