Cinco coisas que você precisa saber sobre dor crônica
Além do Setembro Amarelo, campanha para prevenção do suicídio, o nono mês do ano é dedicado à conscientização da dor. A data foi criada pela IASP (sigla em inglês de Associação Internacional para o Estudo da Dor) para promover iniciativas de combate à dor ao redor do mundo.
Neste ano, a campanha foca na dor em populações de média e baixa renda, tema que não poderia ser mais relevante: sabemos que a dor é uma experiência que envolve fatores biológicos e psicológicos, mas também é influenciada por condições socioeconômicas.
A campanha deste ano também alerta para uma questão importante: a formação da próxima geração de profissionais da área. Grande parte dos pacientes passam anos sem receber orientação e tratamento adequado, e a falta de educação em dor é uma das grandes responsáveis pelo problema.
Como paciente de dor crônica há mais de quatro anos, sei bem das dificuldades que enfrentamos para entender o que está acontecendo no nosso corpo. Por isso, reuni cinco coisas que eu gostaria que tivessem me dito quando comecei a sentir dores constantes.
1. A dor é uma doença por si só
Atualmente, a dor crônica, aquela que dura mais de três meses, é considerada uma doença de acordo com a CID (Classificação Internacional de Doenças) —e não apenas o sintoma de outra condição. Ou seja, você não precisa ter uma lesão para sentir dor.
Em muitos casos de dor crônica, não existe nenhum problema identificável por um exame —como no caso da fibromialgia, ou em outras dores crônicas não especificadas. Também é possível que a dor tenha se iniciado com uma lesão, mas continuado mesmo após o final do tratamento. Apesar das causas não estarem totalmente claras, sabemos que ela envolve modificações no sistema nervoso central, que fica mais sensível à dor.
2. A dor não está na nossa cabeça
Muitos pacientes com dor são desacreditados nos consultórios médicos, e precisam ouvir frases como "você está inventando" ou "a sua dor é psicológica".
Mas a dor crônica é sempre uma experiência biopsicossocial, e envolve aspectos biológicos, psicológicos e sociais. É claro que nossas emoções influenciam fortemente a dor que sentimos, e o apoio de um terapeuta é essencial no tratamento. Mas isso não quer dizer que a dor do paciente não seja real.
Sua intensidade pode variar de acordo com fatores como estilo de vida, estresse e ansiedade, condições socioeconômicas, rede de apoio, entre outros.
3. A dor crônica é uma doença oscilante e imprevisível
Isso quer dizer que em alguns dias podemos estar bem, e no dia seguinte acordarmos muito mal. É difícil explicar para as pessoas essa variação na intensidade dos sintomas, mas a dor crônica muda o tempo inteiro e até mesmo migra de local no corpo.
Isso pode ser consequência de série de situações que acontecem na nossa vida, como momentos de tensão e estresse, mas, às vezes, não é possível identificar os gatilhos que levaram ao surgimento de uma crise. No meu caso, sinto dores muitos fortes na maioria dos dias, e mesmo assim continuo trabalhando, sorrindo, conversando - e isso não quer dizer que eu não esteja sentindo muita dor.
4. A dor é um sistema de proteção
A dor funciona como um sistema de alarme do nosso corpo para nos avisar de que algo está errado. Como quando queimamos um dedo e retiramos a mão da superfície quente, ou quebramos uma perna e somos avisados de que precisamos repousar para que a lesão cicatrize. No caso da dor crônica, esse sistema está comprometido, e o cérebro pode disparar alarmes mesmo sem nenhuma lesão.
5. Nosso corpo memoriza a dor
Quando sentimos dor por muito tempo, ocorre uma sensibilização do nervoso central. É como se nosso corpo memorizasse essa sensação dolorosa e ficasse realmente bom nisso. Esse mecanismo é chamado de "memória de dor": a capacidade do cérebro de modular a intensidade das nossas dores de acordo com o que lembramos, conscientemente ou não.
Existem alguns casos, por exemplo, em que a dor se inicia com uma lesão e o incômodo persiste mesmo após o tratamento - até mesmo pessoas amputadas podem continuar a sentir dor no membro que não está mais lá.
Para quebrar esse ciclo, o tratamento da dor crônica deve ser sempre multiprofissional, com o apoio de médicos, fisioterapeutas, psicólogos e outros profissionais da saúde.
* Larissa Teixeira (@dadoreoutrosdemonios) é jornalista formada pela USP com mais de 10 anos de experiência em reportagem, produção de conteúdo e edição de vídeos e documentários. Escreve sobre dor crônica, doença com a qual convive há quatro anos, em uma coluna em VivaBem.
