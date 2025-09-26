Cinco coisas que você precisa saber sobre dor crônica

Muitos pacientes com dor são desacreditados nos consultórios médicos, e precisam ouvir frases como "você está inventando" ou "a sua dor é psicológica".

Mas a dor crônica é sempre uma experiência biopsicossocial, e envolve aspectos biológicos, psicológicos e sociais. É claro que nossas emoções influenciam fortemente a dor que sentimos, e o apoio de um terapeuta é essencial no tratamento. Mas isso não quer dizer que a dor do paciente não seja real.

Sua intensidade pode variar de acordo com fatores como estilo de vida, estresse e ansiedade, condições socioeconômicas, rede de apoio, entre outros.

3. A dor crônica é uma doença oscilante e imprevisível

Isso quer dizer que em alguns dias podemos estar bem, e no dia seguinte acordarmos muito mal. É difícil explicar para as pessoas essa variação na intensidade dos sintomas, mas a dor crônica muda o tempo inteiro e até mesmo migra de local no corpo.

Isso pode ser consequência de série de situações que acontecem na nossa vida, como momentos de tensão e estresse, mas, às vezes, não é possível identificar os gatilhos que levaram ao surgimento de uma crise. No meu caso, sinto dores muitos fortes na maioria dos dias, e mesmo assim continuo trabalhando, sorrindo, conversando - e isso não quer dizer que eu não esteja sentindo muita dor.