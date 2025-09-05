Ressonância para dor crônica? Exames de imagem nem sempre revelam causas

"Uma coisa é uma dor nova, que você precisar investigar o que está causando. Mas o que costuma acontecer no cenário da dor crônica é que as pessoas tentam encontrar nos exames os motivos para justificar essa dor, mas ela nem sempre está ligada a uma lesão", explicou o ortopedista André Liggieri, professor dos cursos de dor da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e do Hospital Sírio Libanês.

Há alguns anos, quando eu comecei a sentir dores fortes pelo corpo, passei por uma bateria de exames em busca de um resultado que pudesse explicar por que eu sofria tanto. Foram meses de frustração ao receber os resultados sempre limpos.

Parece estranho reclamar que não tenho nenhuma lesão, mas para quem convive com dores que não passam, há sempre uma esperança de que em algum momento descobriremos o que está por trás delas —e assim poderemos nos "curar". Mas isso nem sempre acontece.

"No contexto da dor crônica, temos que tratar sempre o paciente, nunca o exame. A própria definição de dor diz que ela é uma experiência, tanto sensorial quanto emocional. Seria muito mais confortável você ter uma dor nas costas, fazer um exame e o médico falar: é da sua hérnia. Você vai lá, opera e resolve. Se esse conto de fadas fosse verdadeiro, eu não teria me especializado em dor", conta Liggieri.

Alterações normais?

Diferente do meu caso, em que não há nenhum problema visível nas análises clínicas, muitas pessoas que vivem com dor crônica recebem exames com algum tipo de anormalidade —a questão é que nem sempre a dor está relacionada com o que aparece nas imagens.