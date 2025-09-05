Ressonância para dor crônica? Exames de imagem nem sempre revelam causas
Quando estamos com dor, é normal passarmos por uma série de exames para identificar se há algo de errado no nosso corpo.
Na dor aguda, aquela que deriva de uma lesão ou inflamação, um exame de imagem pode ser fundamental para diagnosticar o problema. Mas o cenário muda quando se trata de uma dor crônica, condição persistente que dura mais de três meses: em muitos casos, tomografias e ressonâncias não indicarão a causa da dor, já que ela é sempre multifatorial.
Atualmente, a dor pode ser considerada uma doença por si só, e envolve uma sensibilização do sistema nervoso.
"Uma coisa é uma dor nova, que você precisar investigar o que está causando. Mas o que costuma acontecer no cenário da dor crônica é que as pessoas tentam encontrar nos exames os motivos para justificar essa dor, mas ela nem sempre está ligada a uma lesão", explicou o ortopedista André Liggieri, professor dos cursos de dor da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e do Hospital Sírio Libanês.
Há alguns anos, quando eu comecei a sentir dores fortes pelo corpo, passei por uma bateria de exames em busca de um resultado que pudesse explicar por que eu sofria tanto. Foram meses de frustração ao receber os resultados sempre limpos.
Parece estranho reclamar que não tenho nenhuma lesão, mas para quem convive com dores que não passam, há sempre uma esperança de que em algum momento descobriremos o que está por trás delas —e assim poderemos nos "curar". Mas isso nem sempre acontece.
"No contexto da dor crônica, temos que tratar sempre o paciente, nunca o exame. A própria definição de dor diz que ela é uma experiência, tanto sensorial quanto emocional. Seria muito mais confortável você ter uma dor nas costas, fazer um exame e o médico falar: é da sua hérnia. Você vai lá, opera e resolve. Se esse conto de fadas fosse verdadeiro, eu não teria me especializado em dor", conta Liggieri.
Alterações normais?
Diferente do meu caso, em que não há nenhum problema visível nas análises clínicas, muitas pessoas que vivem com dor crônica recebem exames com algum tipo de anormalidade —a questão é que nem sempre a dor está relacionada com o que aparece nas imagens.
"Hoje sabemos que 90% das dores lombares são inespecíficas, ou seja, não existe uma patologia diagnosticável por trás, por mais que você faça exames de imagem e até encontre algumas alterações. Nem sempre podemos afirmar que as anormalidades identificadas nos exames causem a dor, já que existem muitos aspectos de estilo de vida e psicossociais envolvidos", aponta Ney Meziat, pesquisador e professor do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da UNISUAM e professor visitante da McMaster University, no Canadá.
É comum, por exemplo, que pessoas sem qualquer sintoma apresentem condições degenerativas na coluna similares às de pacientes com dores persistentes. Um estudo publicado no American Journal of Neuroradiology analisou imagens da coluna de 3110 indivíduos assintomáticos e constatou altas proporções de degeneração de disco, que aumentaram de 37%, aos 20 anos, para 96% aos 80 anos.
Além disso, foi observado que mais de 50% dos indivíduos assintomáticos entre 30 e 39 anos já apresentam algum tipo de desgaste na coluna. Mas os pesquisadores concluíram que essas alterações fazem parte do envelhecimento normal e não estavam associadas à dor.
Muito além da imagem
O uso indevido de exames de imagem, além de gerar custos adicionais aos pacientes e ao sistema de saúde, pode diminuir a efetividade do tratamento. Segundo Liggieri, a interpretação de achados em exames por profissionais de saúde pode criar "nocebos", ou seja, expectativas negativas que pioram a experiência da dor.
"Um exame de imagem pode levar um paciente para um caminho completamente tortuoso. Se você diz para um paciente jovem algo do tipo: 'nossa, como é que você está andando com a coluna desse jeito aqui?' ou 'sua coluna parece de alguém de 70 anos', ele já vai levantar mancando, pois isso reforça a crença de que a lesão é o que justifica a dor que ele sente", explica o professor da USP.
De acordo com o pesquisador Ney Meziat, esse tipo de comentário também pode criar no paciente um medo do movimento e um comportamento de hipervigilância, piorando ou até mesmo cronificando uma dor.
"Hoje temos bastante evidência científica em relação à importância ou não do exame de imagem. Na dor crônica, é importante fazer um bom exame físico, ouvir a história do paciente, tentar entender o que está acontecendo na vida dele e os fatores psicológicos, sociais e de estilo de vida que podem estar contribuindo com a dor", aponta.
* Larissa Teixeira (@dadoreoutrosdemonios) é jornalista formada pela USP com mais de 10 anos de experiência em reportagem, produção de conteúdo e edição de vídeos e documentários. Escreve sobre dor crônica, doença com a qual convive há quatro anos, em uma coluna em VivaBem.
