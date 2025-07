'Duas vezes demitida': dor crônica é barreira no mercado de trabalho

De acordo com o estudo da Haleon, os trabalhadores se sentem mais confortáveis para falar sobre sua dor com os colegas do que com os chefes; 33% acreditam que a dor afetou os seus relacionamentos dentro da empresa e 49% dizem se sentir estigmatizados.

A farmacêutica F.R. conta que, em uma das empresas, foi demitida uma semana após contar que estava em tratamento médico. Já em outro trabalho, preferiu esconder sua condição de saúde e foi desligada ainda no período de experiência, por "não conseguir entregar conforme o esperado".

Segundo o psicólogo Djalma Scartezini, docente dos MBAs de Recursos Humanos e Desenvolvimento de Gestores da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e consultor em inclusão de profissionais com deficiência, o indicado é sempre falar a verdade durante o processo.

"É importante que o candidato esteja seguro sobre as suas competências, para que consiga vender suas habilidades técnicas e comportamentais. A conversa sobre a doença pode vir em uma segunda entrevista com o gestor da vaga, para que o funcionário possa explicar quais os impactos da sua condição no exercício do trabalho e o que precisaria ser ajustado", diz.

Para Scartezini, que também convive com dor crônica derivada de uma paralisia cerebral, é preciso construir uma relação de confiança com a chefia, falando sobre a doença no contexto da atividade que será exercida.

"Muitas empresas acreditam que se trata de um benefício adicional, mas na verdade é uma necessidade, tem a ver com qualidade de vida. Por mais que essas pessoas muitas vezes não se enquadrem na lei, elas podem experienciar os mesmos impactos de uma pessoa com deficiência na vida diária", aponta.