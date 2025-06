Viajar sem roteiro é mostrar ao corpo que ele precisa desacelerar

Há algum tempo venho tentando me escutar. Quando eu era mais nova, achava mais legal fazer o roteiro de uma viagem do que aproveitá-la de fato - ao me ater a tantos detalhes, deixava passar os momentos inesperados que toda aventura precisa ter. Aqueles que te fazem cair o queixo, pensar no absurdo das coincidências, na sorte de estar vivo.

Como quando, num fim de tarde em Pipa, me vi comendo ostras frescas em um restaurante-barco vazio, no meio de uma lagoa que encontra o mar, com o sol descendo até desaparecer de vista.

É difícil fazer isso na minha cidade, uma metrópole que me engole com sua estética de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. As obrigações do trabalho, as burocracias, as contas, todos os restaurantes que preciso ir, as milhares de opções de shows que não posso perder, os infinitos pontos turísticos que me tomariam uma vida inteira para conhecer. É engraçado perceber que, hoje mesmo, num eterno rolar de feed no Instagram, acabei comprando ingressos para três eventos absolutamente essenciais.

Estou de volta e já me sinto ansiosa, sabendo que, quando faço uma escolha, perco uma infinidade de outras. "Saudades de ter apenas três opções", escrevi para a amiga que me acompanhou nas férias e embarcou na minha viagem sem horários.

Imagem: Larissa Teixeira/Arquivo Pessoal

Agora que preciso encarar a realidade das coisas, os ponteiros do relógio e o fato de que a vida não pode ser como a gente quer, sinto dor. Meu corpo parece obstinado em me provocar o maior sofrimento possível, me torturando 24 horas por dia.