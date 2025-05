Mais fácil explicar a dor do luto do que compreender a dor física

Quando vou ao médico, a pergunta é sempre a mesma: de 0 a 10, qual o seu nível de dor? Sinto que sempre chuto um número qualquer, ou me perco em longas descrições que não dizem nada. "A dor começa na cabeça como uma queimação, com choques na orelha, aí parece que ela vai se descendo pelas costas, como se estivesse rasgando as laterais do corpo, e daqui ela vai para?"

Será que eu conseguiria dar uma nota também para a saudade que sinto da minha avó?

Por mais difícil que isso seja, são abundantes as obras que falam sobre luto ao longo da história - uma enxurrada de palavras à disposição. E quase nada sobre a luta diária que enfrenta um corpo que dói. A literatura não se dedicou à doença como se aprofundou no amor, nas batalhas e no ciúme - e isso quem disse não fui eu, mas a escritora Virginia Woolf. Se eu não consigo explicar o que sinto, como posso me curar?

Procurando por algo que me devolvesse a palavra para a ponta da língua, encontrei um livreto de poucas páginas de Virginia sobre estar doente. Ela escreve que a literatura se esforça para dizer que sua preocupação é com a mente, que o corpo é ínfimo, insignificante e inexistente, mas que a verdade é justamente o contrário: "o dia inteiro, a noite inteira, o corpo intervém". E o corpo não fala: grita.

Não me lembro como fui daquela pessoa de anos atrás, que achava impossível sofrer, para essa que procura por dor no dicionário. Parece que quando a gente encontra uma definição para as coisas, quando consegue nomeá-las, elas se tornam mais reais. Para quem vive com uma doença invisível, que não deixa qualquer rastro que prove sua existência, falar sobre o que sente no corpo é questão de sobrevivência. É preciso escrever.

Concordo com Virginia quando ela diz que "romances poderiam ter sido dedicados à gripe, epopeias à febre tifoide, odes à pneumonia, poemas líricos à dor de dente". Quem sabe, um dia, eu consiga transformar também a dor crônica em literatura.