Nem dipirona, nem morfina: com dor crônica, não sinto alívio com remédios

No auge da minha ignorância, experimentei todos os analgésicos que encontrei pelo caminho, e a dor continuava como se eu tivesse tomado água. No hospital, cheguei a tomar morfina, que não me deu nada além de muito enjoo, e até mesmo cetamina na veia —anestésico que, na hora, não melhorou minha dor, mas me fez ter conversas incrivelmente profundas com o médico.

Sala de hospital em que tomei cetamina na veia Imagem: Larissa Teixeira/Arquivo Pessoal

Estávamos numa pequena sala de hospital com uma janela enorme, com vista para a avenida e muitas árvores. Perguntei para ele: então não vai passar mais?

É muito difícil lidar com um olhar de interrogação na cara do médico —e isso é algo com que estou bastante acostumada. Porque, infelizmente, a gente ainda não sabe como curar uma dor crônica, e ele não tinha como me dar respostas. Existem, sim, explicações científicas que explicam parte do problema, mas falham em oferecer boas soluções (contei nesta coluna como funciona o processo da dor).

Eu lido o tempo inteiro com profissionais que não fazem a menor ideia do que estou falando. Na verdade, às vezes parece que ninguém sabe o que eu estou falando. Como explicar que não, eu não quero o seu remédio para dor de cabeça, uma dipirona 1 g não vai funcionar, sim, eu já fiz todos os exames, sim, eu já testei esse tratamento.

Não demonizo remédios, e inclusive tomo comprimidos com bastante frequência. Eu sei como funcionam as minhas dores e (na maioria das vezes) sei quando preciso tomar uma medicação (olá gastrite, rinite, dor de garganta, cólica e enjoo).