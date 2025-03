'Um dia de cada vez': como lidei com dor e ansiedade em tempos de Carnaval

Como uma pessoa que vive com dor crônica há alguns anos, posso dizer que aprendi, a duras penas, a respeitar os meus limites. Eu sempre achei que deveria fazer o que os outros esperavam de mim, com medo de decepcioná-los, e passei boa parte da vida me sentindo no lugar errado, com as pessoas erradas.

Mas uma doença chega como um furacão, e quando ela se cronifica, você é obrigado a repensar todas as suas decisões e rever tudo o que acredita. Dizer não se torna não apenas uma possibilidade, mas uma escolha fundamental, principalmente se você convive com dores no corpo 24 horas por dia.

Tive que recusar dezenas de convites, e, quando aceitava, passava dias sofrendo sem saber se poderia ir. Eu não conseguia fazer planos de médio e longo prazo, porque morria de medo de precisar cancelar - e, de novo, desapontar o outro. Mas o que acontecia é que, quando eu me perdia em pensamentos ansiosos, tentando prever o que iria acontecer, geralmente não conseguia cumprir com a "obrigação".