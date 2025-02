'Estamos tratando dor crônica errado há décadas', diz cientista americana

Há quatro anos, quando comecei a sentir dores que não passavam com nenhum remédio, eu tinha certeza de que havia algo muito errado comigo. Passei alguns meses tentando descobrir qual era essa doença grave que não aparecia em nenhum exame, mas continuava a me causar um sofrimento intenso todos os dias. Como seria possível sentir tanta dor e não ter nenhum problema aparente no corpo?

Demorei muito tempo até descobrir que, atualmente, a dor crônica é reconhecida como uma doença por si só, ainda que não exista nenhuma lesão física. Durante esse período, estudei muito sobre o assunto e tive contato com alguns especialistas que me ajudaram a entender como a dor funciona. Uma dessas pessoas foi a psicóloga e cientista americana especializada em dor Rachel Zoffness, que conheci em um podcast.

Ela é uma das principais referências quando falamos de educação e tratamento de dor, e é autora do livro The Pain Management Workbook (com tradução prevista para 2026), um guia para ajudar pessoas com dor a recuperarem suas vidas. Na semana passada, tive o prazer de conversar com a Rachel por videochamada especialmente para esta coluna.