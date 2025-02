'Aceita que dói menos?': como lidar com as coisas que não podemos controlar

Eu vivo isso na prática há anos, porque convivo diariamente com dores que não passam. Há muito tempo desisti das medicações, e aprendi que o alívio pode vir de lugares que nunca imaginaríamos —cozinhar um prato gostoso, sair com os amigos para me divertir, ouvir música, ver filmes e me distrair com atividades manuais. Da revolta? Nunca.

Desejar que a dor desapareça a todo custo seria como tentar sair de uma crise de ansiedade com ainda mais desespero e urgência. Spoiler: não funciona

Para além das dores, eu também tenho aplicado isso em várias áreas da minha vida, principalmente em relação às minhas obrigações do dia a dia. É claro que eu não queria lidar com burocracias do convênio médico, gastar um dinheiro não planejado em remédios, trabalhar aos finais de semana e cuidar das tarefas da casa, mas ter em mente que não tenho muita escolha sobre isso faz com que tudo seja menos pior.

Minha amiga que se lesionou me enviou um meme que dizia "sei que dias melhores virão, mas preciso de datas", e lembrei que, no início das minhas dores crônicas, tudo que eu conseguia pensar era "até quando precisarei aguentar tudo isso". Quatro anos se passaram, e não sei se algum dia irei melhorar. Também não sei quando vou me curar dessa dor de garganta, e essa amiga também não faz ideia de quanto tempo irá precisar para se recuperar e voltar a se exercitar.

Conversando com ela, chegamos à conclusão de que estamos sempre tentando tirar alguma lição de tudo que acontece com a gente. Talvez essa lesão seja um sinal para que ela consiga descansar e entender que não pode controlar tudo? Ou talvez não exista lição nenhuma? Eu, que costumo ver significado em tudo, prefiro ficar com a primeira versão.

* Larissa Agostinho Teixeira (@dadoreoutrosdemonios) é jornalista formada pela USP com mais de 10 anos de experiência como repórter, redatora e editora de vídeos e documentários. Escreve sobre dor crônica em uma coluna em VivaBem e produz conteúdo para o Canal UOL.