Viver apesar da dor: o que aprendi ao sentir dores no corpo todos os dias

Aceitar a dor não significa que me resignei com o meu destino, mas que entendi que nem tudo está nas minhas mãos, que eu não decido se e quando vou sofrer e que talvez as respostas não sejam exatamente aquelas pelas quais eu esperava. Isso não significa que estou em paz com a minha doença, muito menos que não tenho mais crises de raiva, tristeza e ansiedade, mas entender que não sou única responsável por melhorar tem feito com que eu pare de ser tão cruel comigo mesma.

Viver apesar da dor

Quando você para de se debater contra a realidade das coisas e de se cobrar tanto, consegue vislumbrar a possibilidade de viver apesar da dor. Durante muito tempo, meu único objetivo de vida foi eliminá-la, fazer com que sumisse de uma hora para outra. Mas isso seria como tentar superar o término de um relacionamento da noite pro dia, ou apagar um sentimento desagradável com a tecla delete.

Por muito tempo, acreditei na ideia de que eu só poderia aproveitar a vida e fazer as coisas que eu quero quando a dor passasse, como se estivesse vivendo em stand-by. Acho que essa esperança de dias melhores é um sentimento universal, mas que muitas vezes pode roubar o nosso presente. É exaustivo sobreviver esperando por um futuro que não chega nunca, e desejar que a dor desapareça não faz com que ela vá embora.

Muitas vezes me pego observando as outras pessoas com inveja (como se elas não sofressem também), fantasiando com a monotonia de uma vida sem dor e todas as possibilidades que vem junto com ela. Mas eu também estou viva e não quero mais que a minha doença me defina, não quero mais enxergar o meu próprio corpo como um inimigo, e não quero deixar a dor anular todos os meus desejos e sonhos.