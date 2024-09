'Maria das Dores': como médicos subestimam e menosprezam a dor feminina

O tratamento do paciente com dor aguda ou crônica exige imparcialidade, rapidez e eficácia. No entanto, evidências robustas demonstram que as decisões dos profissionais de saúde para controle da dor nos departamentos de emergência desfavorecem as pacientes do sexo feminino em comparação ao sexo masculino.

Habitualmente, queixas dolorosas semelhantes em homens e mulheres são tratadas de forma diferente.

Estudos clínicos mostraram que a dor das mulheres é estereotipicamente julgada como menos intensa do que a dos homens, além de terem seus relatos menosprezados e ironizados. As que se queixam até mesmo são chamadas de "Maria das Dores".