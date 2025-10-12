Tempo de ser, não de ter: que tal celebrar o Dia das Crianças sem consumir?

A ideia do livro começou faz tempo. Veio relacionada à ideia que ficou forte na pandemia, de que "uma vida importa". Isso ficou como uma semente miudinha e comecei a pensar na sala de aula com as crianças na importância do um em relação aos excessos. Comecei a propor uma atividade que usava um material só, para exercitar a unidade: um material em cima da mesa e criávamos em cima disso. Isso se desdobrou para outras atividades e ateliês.

Essa ideia do um se fortaleceu depois que fiz uma pós-graduação chamada "a natureza que somos" e fiquei vinculada à ideia de unidade de nós com a natureza. A natureza somos todos. Fiquei com pensamento forte de que somo um planeta só: não existe rota de fuga. A partir disso e de uma história bonitinha da infância, nasceu o só um. Meu irmão me falou que quando ele encontrava com minha vó, ela desenrolava uma balinha de menta do pacote e dava para ele. Ele colocava na boca e não tinha diálogo, não se falava nada sobre aquilo. Era um ato silencioso e cúmplice entre os dois, de celebração do encontro.

A partir disso tudo a ideia de tratar o menos como muito veio com força.

Em uma noite bonita de lua, precisei colocar no papel essa ideia. Me pergunto em que momentos conseguimos ser únicos de presença? Quando conseguimos nos debruçar em instantes miudinhos mas que tem o todo? Foi dessa valorização do menos que veio a ideia de que o menos é muito e que talvez seja um dos caminhos de possibilidades de pensar em como os excessos se tornaram nossa forma de viver, de ser e nosso jeito que está absolutamente vinculado ao ter.

Por que precisamos construir uma infância sem excesso?

Esse é um movimento educativo que começou dentro de mim e sinto que hoje tem mais contorno e vida própria. Ele ainda é uma criança de 5 anos de vida, que nasceu na minha tentativa de encontrar caminhos possíveis de viver a partir do que acreditava e sentia que era importante tentando me descolar de padrões postos como forma de ser relacionadas especialmente à maternidade, às infâncias, aos convívios entre pares e famílias.