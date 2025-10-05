Somos gentes e não máquinas: o óbvio que precisa ser dito
Chega a ser curioso como a gente está aos poucos deixando de se espantar.
Paramos de achar estranho que nosso corpo precise ter desempenho de máquina? Não achamos mais estranho que temos que trabalhar e performar o tempo todo? Não nos perguntamos mais por que é razoável estarmos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana para produzir, consumir e trabalhar?
Nos incomodamos com o cansaço, o esgotamento, a solidão, o entristecimento, e seguimos: corpos em automático (sem pensar), no tempo ininterrupto (sem parar) e anestesiados (sem sentir).
Mas não podemos desistir da ideia radical de que somos pessoas e não máquinas. Como sugere Silvia Federici em "Além da pele", precisamos repensar, refazer e reivindicar o corpo. Gosto da ideia de ativismo prazeroso que ela apresenta nesta obra. Um ativismo pelo caminho do prazer.
E eu não estou aqui numa "onda good vibes". Antonio Candido —que diz que tempo não é recurso, nem dinheiro; é o tecido da vida— diz também que a luta pela justiça social começa por uma reivindicação do tempo para os afetos.
Precisamos parar. Precisamos descansar. Precisamos de cuidado. Precisamos de amor. Precisamos de arte, de festa, de vida comum. Precisamos de tudo o que este mundo nos faz acreditar que é inútil. Mas que é tudo que nos constitui como gente.
Tricia Hersey defende o descanso como resistência; e Luiz Antonio Simas, em "O corpo encantado das ruas", fala sobre a necessidade de ocuparmos os espaços com nossos corpos para festejar. A festa é uma dimensão importantíssima do cuidado e da pausa, porque interrompe o fluxo incessante da produtividade.
Enquanto o mundo acelerado passa como um rolo compressor pelos nossos corpos, precisamos todos os dias nos perguntar por que deixamos de nos espantar com o fato de que estamos nos tornando máquinas.
Desacelerar é essa atitude. Não é ser devagar. É sair deste modo de corpos em automático. É se perguntar quando a velocidade faz sentido (e às vezes faz) e quando ela não faz, mas estamos correndo, porque a pressa está internalizada e incorporada como regra, como norma, como a única forma.
É por isso que chamei este texto assim. O óbvio precisa ser dito: somos pessoas e não máquinas. E o corpo humano vivo e vivaz é a última trincheira de resistência ao projeto da aceleração. É este corpo que este projeto está tentando colonizar para que, cansado e domesticado, não seja capaz de humanidades, mas de maquinidades: trabalhar, consumir e produzir dados sem parar.
Este corpo cansado e maquinizado não é uma das consequências do mundo acelerado. Ele é a unidade básica da aceleração; sua peça-primordial. Nesta lógica, saúde também vira performance e se converte em fitness; e qualquer "desvio" da produtividade deve ser medicado, para que o corpo se mantenha apto ao desempenho.
Para resgatarmos a nossa condição humana, não basta mais a gente apenas parar. Nossos corpos estão tão docilizados, domesticados, colonizados pela cultura da produtividade tóxica, que precisamos ensinar novamente os nossos corpos que somos pessoas.
Quantas vezes você teve a oportunidade de parar por alguns minutos sem fazer nada e ficou aflito porque estava sem fazer nada? Quantas vezes teve direito a uma pausa ou a um período de férias que gerou culpa ou angústia? Quantas vezes ficou em uma fila ou esperando algo acontecer e precisou ficar ao celular, porque não suportou a ideia de ficar "sem fazer nada"?
Nossos corpos, além de esgotados e treinados para produzir e consumir, estão condicionados a desempenhar o tempo todo: estão orientados ao ter e ao fazer; "desaprenderam" a apenas ser.
Por isso, se quisermos recobrar nossa humanidade, precisamos regenerar: treinar nossos corpos para a atenção, para a presença, para a escuta, para o Outro, para o coletivo, para a festa. Em Vita Contemplativa, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han defende que precisamos deste tempo.
Parece ingenuidade, né? Se eu acreditasse que essa saída é uma escolha individual, talvez fosse mesmo. Mas eu levanto todo dia, porque acredito que, como humanos que somos, vamos conseguir enxergar que precisamos voltar muitas casas no jogo do progresso, do avanço e do desenvolvimento e compreender que outras visões e outros paradigmas de futuro podem orientar nossa caminhada.
Acredito, de verdade, que conseguimos colocar nossos corpos para dançar em outra direção.
Este ano, a oitava edição do Dia sem Pressa celebra o corpo-gente. O festival acontece no dia 8 de novembro, no Museu da Imigração. O Dia sem Pressa é o primeiro festival da cultura slow do Brasil e é promovido pelo Instituto Desacelera.
