Somos gentes e não máquinas: o óbvio que precisa ser dito

Mas não podemos desistir da ideia radical de que somos pessoas e não máquinas. Como sugere Silvia Federici em "Além da pele", precisamos repensar, refazer e reivindicar o corpo. Gosto da ideia de ativismo prazeroso que ela apresenta nesta obra. Um ativismo pelo caminho do prazer.

E eu não estou aqui numa "onda good vibes". Antonio Candido —que diz que tempo não é recurso, nem dinheiro; é o tecido da vida— diz também que a luta pela justiça social começa por uma reivindicação do tempo para os afetos.

Precisamos parar. Precisamos descansar. Precisamos de cuidado. Precisamos de amor. Precisamos de arte, de festa, de vida comum. Precisamos de tudo o que este mundo nos faz acreditar que é inútil. Mas que é tudo que nos constitui como gente.

Tricia Hersey defende o descanso como resistência; e Luiz Antonio Simas, em "O corpo encantado das ruas", fala sobre a necessidade de ocuparmos os espaços com nossos corpos para festejar. A festa é uma dimensão importantíssima do cuidado e da pausa, porque interrompe o fluxo incessante da produtividade.

Enquanto o mundo acelerado passa como um rolo compressor pelos nossos corpos, precisamos todos os dias nos perguntar por que deixamos de nos espantar com o fato de que estamos nos tornando máquinas.

Desacelerar é essa atitude. Não é ser devagar. É sair deste modo de corpos em automático. É se perguntar quando a velocidade faz sentido (e às vezes faz) e quando ela não faz, mas estamos correndo, porque a pressa está internalizada e incorporada como regra, como norma, como a única forma.