Há individualidade saudável na solidão epidêmica. E ela acontece no grupo
A solidão passou a ser considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma epidemia. E a epidemia de solidão não é uma consequência do mundo acelerado. Ela é o mundo acelerado acontecendo.
Não estamos sós devido à aceleração; estamos sós porque o mundo acelerado precisa "funcionar", e a solidão e o isolamento são (algumas de) suas engrenagens.
Um relatório da Comissão sobre Conexão Social da OMS indica que uma em cada seis pessoas no mundo é afetada pela solidão, com impactos significativos na saúde e no bem-estar. Além disso, a solidão está associada a cerca de 100 mortes a cada hora —mais de 871 mil mortes todos os anos. Segundo reportagem da Agência Brasil, uma das causas desta solidão é a vida digital.
Celso Grecco, consultor que encampou uma pesquisa sobre este tema e desenvolveu um trabalho sobre os sete espectros da solidão, define que um deles é a rede social.
Esta solidão produzida no mundo acelerado não é uma "solidão saudável", justamente porque ela impede que acessemos nossa individualidade. Este mundo opera, simultaneamente, para gerar isolamento (seja superprodutivo e não faça nada que te faz "perder tempo", consuma tudo o que desejar e esqueça suas relações porque elas te dão muito trabalho) e sensação de pertença (poste tudo que faz, ganhe muitas curtidas, vá a todos os rolês, performe em todas as esferas da vida).
O processo de individuação (e de desfrute da individualidade) requer pausa, tempo, relações, vínculos, energia e cuidado. Por isso, ele pode estar também, mas não necessariamente está relacionado à ideia de estar só.
Dia desses, estivemos em uma sessão de aprendizagens a convite da SKEP, para falar sobre a necessidade de silêncio e solitude e um mundo que, paradoxalmente, nos quer cada vez mais isolados e individualizados em nossos hábitos de trabalho e consumo; e cada vez mais "conectados" em nossa vida digital.
Deste encontro nasceu esta reflexão em parceria.
Acontece que este individualismo egoísta da pessoa que está hiperconectada não tem nada a ver com a solitude necessária do silêncio, de cada um consigo e com sua verdade, da qual este mundo nos afasta.
Percebe a armadilha?
O ser humano muitas vezes se coloca em um lugar de solidão, mas sua essência é comunitária. Nós nascemos para ser amados e incluídos pelo outro —e esse "outro" se manifesta em nosso contexto social, seja uma rede, um ecossistema ou uma comunidade. Vivemos para coexistir.
Todo mundo precisa passar por um processo de individuação. Todo mundo precisa se saber para, inclusive, estar em grupo. Se reconhecer parte de um todo. Sentir pertencimento e senso de comunidade. Somos seres relacionais.
Quando olhamos para a solidão, percebemos que ela não é apenas ausência de companhia, mas também uma forma de separação da natureza. É o oposto de nossa integração com aquilo de que fazemos parte. E, se a solidão existe, é porque há também o contraponto: a coletividade, o barulho, a presença do todo. Assim como luz e sombra, escassez e abundância, esses elementos só fazem sentido quando coexistem.
Para cultivar e desenvolver esta individualidade, é saudável que tenhamos momentos de silêncio, de reflexividade, de paz, de conexão (humana). E, para algumas pessoas, esta conexão com a individualidade pode até chegar no movimento, no coletivo. E não necessariamente em momentos de inatividade ou isolamento apenas.
A solitude, que seria esta da individualidade saudável de cada um, nutre indivíduos fortalecidos em si, pois enredados a partir de sua verdade com um todo potente, uma comunidade. A solidão do isolamento interessa ao mundo acelerado, pois produz indivíduos fragmentados, não reflexivos, desacordados, desesperados, vivendo em modo de sobrevivência.
A solidão epidêmica é o isolamento social sofrido, provocado pela aceleração, pelas desigualdades, pela digitalização e pela produtividade tóxica, que tentam convencer este indivíduo de que ele está em comunidade por meio de formas muito esquisitas de fabricação de pertença (por exemplo, medindo quantas curtidas teve sua última selfie).
A individualidade saudável seria o estar tão coletivamente amparado e ancorado que se sabe seu lugar nesse todo.
É o silenciar dos hiperestímulos. É o conectar-se com a sua verdade. E reconhecer-se para conhecer seu lugar no mundo e portanto os pontos de conexão genuínos.
Esta individualidade é sobre ser parte de um todo.
A epidemia da solidão é a proliferação de um mal-estar de sentir-se à parte.
A coragem não vem do impulso, mas da intuição. No impulso reagimos; na intuição, agimos a partir do sentir. A coragem, nesse sentido, é a força que nos permite estar no agora, transformar transições em realizações, e mover as microrrevoluções diárias que sustentam nossa vida.
Ter coragem é também assumir a solitude: ocupar o próprio lugar, dizer "sim" à vida, deixar o papel de vítima e assumir a autorresponsabilidade. É entender que somos protagonistas da realidade à nossa volta e que, nesse pulsar, fortalecemos não só a nós mesmos, mas também a trama coletiva.
E aí voltamos sempre a uma questão essencial: se o mundo acelerado está produzindo pessoas solitárias, mas incapazes da "solitude saudável", estamos nos tramando em uma armadilha, pois estamos sendo levados a crer que estamos em rede em um mundo em que estamos cada vez mais isolados.
Conscientes, acordados e conectados a uma verdade, seria possível respirar, acordar e acreditar que temos agência no futuro.
Isolados e cansados, ficamos também acuados, descrentes, carentes de imaginação e sonho. Acuados, somos levados a crer que devemos seguir produzindo, consumindo e rolando o feed, porque não há saída.
E quem são as pessoas que hoje conseguem erguer-se do "corre" cotidiano para reclamar esta individualidade saudável? Quantas (e quais) pessoas todos os dias são moídas pelas dinâmicas de isolamento da aceleração? Que microrrevoluções são possíveis para que nos lembremos do futuro?
* Aziz Camali Constantino transita entre empresas, comunidades e territórios para provocar conversas que inspiram, conectam e transformam. Sua força está em unir repertório e sensibilidade, ampliando olhares sobre liderança, impacto e futuros possíveis. Do palco do TEDx às rodas de saberes, sua entrega é sempre original. Cofundador de negócios de impacto na área de educação, o desNegocio e a SKEP, também é idealizador do TEDx Ilhabela com o objetivo de honrar o território que escolheu viver. Para ele, negócios são biomas que se constroem em coalização, fortalecendo a ideia de uma travessia profissional que prioriza o regenerar.
