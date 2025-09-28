Há individualidade saudável na solidão epidêmica. E ela acontece no grupo

Celso Grecco, consultor que encampou uma pesquisa sobre este tema e desenvolveu um trabalho sobre os sete espectros da solidão, define que um deles é a rede social.

Esta solidão produzida no mundo acelerado não é uma "solidão saudável", justamente porque ela impede que acessemos nossa individualidade. Este mundo opera, simultaneamente, para gerar isolamento (seja superprodutivo e não faça nada que te faz "perder tempo", consuma tudo o que desejar e esqueça suas relações porque elas te dão muito trabalho) e sensação de pertença (poste tudo que faz, ganhe muitas curtidas, vá a todos os rolês, performe em todas as esferas da vida).

O processo de individuação (e de desfrute da individualidade) requer pausa, tempo, relações, vínculos, energia e cuidado. Por isso, ele pode estar também, mas não necessariamente está relacionado à ideia de estar só.

Dia desses, estivemos em uma sessão de aprendizagens a convite da SKEP, para falar sobre a necessidade de silêncio e solitude e um mundo que, paradoxalmente, nos quer cada vez mais isolados e individualizados em nossos hábitos de trabalho e consumo; e cada vez mais "conectados" em nossa vida digital.

Deste encontro nasceu esta reflexão em parceria.

Acontece que este individualismo egoísta da pessoa que está hiperconectada não tem nada a ver com a solitude necessária do silêncio, de cada um consigo e com sua verdade, da qual este mundo nos afasta.