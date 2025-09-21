Não é apenas sobre parar. É sobre alegria de viver

Antônio Cândido foi quem disse: tempo não é dinheiro, tempo é o tecido de nossas vidas, mas a realidade é que boa parte do nosso tempo hoje é dedicada ao trabalho e é nele —no contexto profissional— que dedicamos nosso melhor. Em busca de sermos reconhecidos como competentes, de performarmos com algum destaque, investimos toda nossa energia em busca de entregar algo de qualidade ímpar. Não teria nada de errado nisso, não fosse o fato de que, com isso, criamos uma cultura de competição desenfreada, que é benéfica ao capitalismo e à sua produtividade infinita, mas nos exaure a tal ponto que, como alerta Denise Fraga, não sobre nada (em nós) para além do trabalho.

O filósofo indígena Ailton Krenak na sua obra toda, mas em especial neste livro cujo título já é, em si, uma grande lição, também nos alerta: "A vida não é útil". Ao tornarmos o viver uma atividade utilitária para os meios de produção insaciáveis do capitalismo, aprendemos (ou teríamos que aprender) a sobreviver, mas nos desconectamos da parte mais significativa da existência: o desfrute do viver.

O final do dia em casa, o jantar com os filhos, o cuidado das plantas, o papo com os amigos —ou seja lá aquilo que constitui o seu cotidiano para além do trabalho— se tornou rotina burocrática, abandonada pela criatividade e energia de criação e cuidado já gastas (e esgotadas) no âmbito profissional.

Han, aliás, nos ajuda a ver que não se trata apenas de dedicar a maior parte do nosso tempo para o trabalho de fato; trata-se de ter transformado todos os campos da vida em lugares de desempenho e produtividade. O pouco de energia que nos sobra para além do trabalho —na vida afetiva, no "tempo livre"— acaba sendo "investida" apenas quando há algum tipo de recompensa.

Paciência com as crianças ou parentes? Gastei toda. Um chamego para o parceiro? Só por uma razão bem específica! Invertemos as prioridades e a burocracia invadiu não apenas o trabalho, mas o nosso viver. De sagrado e central, agora o cotidiano da vida foi relegado à tarefa, à obrigação extra e desimportante entre um dia de trabalho e outro, onde, lá sim, minha melhor versão está sempre disponível.

Cultivar alegria é a recomendação de Denise. Intencionalmente, no cotidiano. Abrir espaço na agenda para o inútil que traz sentido à vida. Afinal, não é apenas sobre parar ou descansar para retomar o fôlego para um novo dia de trabalho. É sobre desfrutar o viver. Sobre convivência prazerosa com aqueles que amamos, simplesmente por amar. Sobre relembrar o valor —e não o preço, nem o custo— da nossa própria vida.