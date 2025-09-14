Lembremos do futuro: desacelerar para voltar a sonhar e imaginar

No título desta coluna tomo emprestado o título de um dos livros do querido amigo e colega de UOL Julián Fuks. Gosto do convite que ele nos faz: no mundo acelerado, precisamos o tempo todo nos lembrar de que existe futuro e que temos agência sobre ele.

Em "Futuro ancestral", Ailton Krenak afirma que "não podemos nos render à narrativa de fim de mundo que tem nos assombrado, porque ela serve para nos fazer desistir dos nossos sonhos, e dentro dos nossos sonhos estão as memórias da Terra e de nossos ancestrais".

Neste texto, que escrevi em parceria com minha amiga e parceira Ana Biglione aqui na coluna, contamos pra vocês que em "O espírito da esperança contra a sociedade do medo", Han, filósofo sul-coreano cuja obra estudo em minha pesquisa, nos provoca a pensar que fazer a vida valer a pena não é um ato passivo —ainda mais em tempos acelerados, como os atuais. Ele defende a esperança como uma ativa atividade.