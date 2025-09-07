VivaBemUOL
Por que não dá pra desacelerar sozinho (e nem com dicas fáceis de internet)

Imagem: Gerd Altmann/ Pixabay

Permitam-me parafrasear Jobim para contar sobre essa ideia à qual cheguei por meio da investigação sobre aceleração social do tempo.

Semana passada, estive no HotmartFire em Belo Horizonte e participei do painel "A gente precisa desacelerar". Achei que fazia sentido compartilhar com vocês as ideias que apresentei por lá, em parceria com o The Summer Hunter.

Primeiro, sempre começo explicando que minha vida não é devagar. Este é um equívoco comum de interpretação em relação a mim e ao meu trabalho: as pessoas acham que pelo fato de eu falar sobre desaceleração, sou uma privilegiada que tem uma vida mansa.

Pelo contrário: talvez eu desfrute de alguns privilégios, mas um deles não é ter a vida lenta. Comecei o painel contando inclusive que atravesso um momento sensível de sobrecarga e prontidão, em que tenho precisado escolher os pratinhos que vou deixar cair com consciência e responsabilidade.

Depois, contei às pessoas presentes que a principal contribuição das pesquisas que conceituam a sociedade do cansaço, o regime temporal 24/7 e a aceleração social do tempo é trazer esse assunto para o âmbito coletivo. A pesquisa científica mostra que a aceleração não é uma questão individual.

O discurso neoliberal quer nos fazer acreditar que somos os únicos responsáveis pelo nosso cuidado, bem-estar e saúde mental.

Mas a realidade é minha aliada nessa dura tarefa de mostrar que não basta estar com a terapia em dia, não temos as mesmas 24 horas, não é verdade que semana que vem vai estar mais tranquilo nem que ao acelerar conteúdos estamos liberando tempo para o que importa.

No Brasil, 43% da população pensa que vive a vida em velocidade x2, como se "morasse" dentro dos conteúdos acelerados ou na dinâmica deles. São dados do Datafolha de 2023. Esta mesma pesquisa aponta que 46% da população sente que falta tempo para fazer o que gosta; e 44% sentem que deveriam estar mais presentes para as pessoas importantes.

Se os números mostram que a maior parte das pessoas se sente assim e os cientistas estão nomeando conceitualmente uma questão coletiva, não sou eu ou você que somos falhos por não conseguir descansar; não é uma questão de percepção pessoal, "nossa, hoje estou acelerado(a)"; então, não faz sentido, especialmente em contextos de desigualdade, prescrever desaceleração como se fosse uma questão de escolha que poderíamos fazer sozinhos.

Poder escolher, nesse caso, é um privilégio. Mas descanso, desconexão, cuidado, saúde mental e bem-estar não são privilégios. São direitos.

O projeto da aceleração é uma trama que envolve dinâmicas sofisticadas de naturalização e normalização da velocidade. Quando a pressa é a regra, a gente corre porque está no automático e não necessariamente porque precisa.

Desacelerar nesse caso, não é ser devagar, mas sair do automático ininterrupto anestésico. A aceleração tenta nos dizer que nosso corpo é uma máquina e pode viver sem parar, para produzir, trabalhar, consumir e gerar dados nas plataformas. Em oposição a isso, precisamos afirmar que somos gente e que precisamos de tempo para pausa e descanso, para viver e desfrutar, para nos relacionarmos e construirmos vínculos.

Desacelerar não tem nada a ver com inatividade. Byung-Chul Han afirma que esta sociedade hiperativa é na verdade hiperpassiva, pois paramos de pensar e pensar é a mais ativa atividade.

No painel do festival, contamos que até o mercado já acordou para isso e anda vendendo velocidade, agilidade e a ideia de que adquirindo soluções milagrosas podemos liberar tempo para o que importa.

O paradoxo é que mesmo promovendo o discurso da desaceleração estas marcas querem vender seus produtos e como diria Pepe Mujica, ao compramos um produto, fazemos isso com o tempo que gastamos para adquiri-lo. Ou seja, consumir além do necessário nos faz contribuir com o projeto de aceleração: nosso e do planeta.

Mas quando apresentamos este cenário, fica a pergunta: e agora? Como fazemos então para desacelerar? E aqui mora um grande paradoxo. Porque poderia listar algumas dicas meio inócuas de como desacelerar (indo a pé, tendo mais contato com a natureza, tirando notificações do celular, dedicando mais tempo para as pessoas que você ama), mas se estas escolhas não são escolhas possíveis para todos, elas gerariam raiva ou angústia nas pessoas. E estaria sendo violenta (e incoerente) ao supor que basta escolher.

Não existe uma dieta milagrosa do tempo ou uma lista das dez dicas infalíveis para desacelerar. E o paradoxo é: nunca será para todos se estas transformações não forem sistêmicas e se não olharem para o tempo por uma perspectiva de justiça social; mas não será nunca se não começar pelas pessoas.

Por isso que não é possível desacelerar sozinho. E que o painel se chamava "A gente precisa desacelerar" e não "você precisa desacelerar".

Não somos falhos nem fracassados se não damos conta. Mas precisamos encontrar, no grupo e em grupo, as forças possíveis para mover esta realidade.

