Por que não dá pra desacelerar sozinho (e nem com dicas fáceis de internet)

Pelo contrário: talvez eu desfrute de alguns privilégios, mas um deles não é ter a vida lenta. Comecei o painel contando inclusive que atravesso um momento sensível de sobrecarga e prontidão, em que tenho precisado escolher os pratinhos que vou deixar cair com consciência e responsabilidade.

Depois, contei às pessoas presentes que a principal contribuição das pesquisas que conceituam a sociedade do cansaço, o regime temporal 24/7 e a aceleração social do tempo é trazer esse assunto para o âmbito coletivo. A pesquisa científica mostra que a aceleração não é uma questão individual.

O discurso neoliberal quer nos fazer acreditar que somos os únicos responsáveis pelo nosso cuidado, bem-estar e saúde mental.

Mas a realidade é minha aliada nessa dura tarefa de mostrar que não basta estar com a terapia em dia, não temos as mesmas 24 horas, não é verdade que semana que vem vai estar mais tranquilo nem que ao acelerar conteúdos estamos liberando tempo para o que importa.

No Brasil, 43% da população pensa que vive a vida em velocidade x2, como se "morasse" dentro dos conteúdos acelerados ou na dinâmica deles. São dados do Datafolha de 2023. Esta mesma pesquisa aponta que 46% da população sente que falta tempo para fazer o que gosta; e 44% sentem que deveriam estar mais presentes para as pessoas importantes.

Se os números mostram que a maior parte das pessoas se sente assim e os cientistas estão nomeando conceitualmente uma questão coletiva, não sou eu ou você que somos falhos por não conseguir descansar; não é uma questão de percepção pessoal, "nossa, hoje estou acelerado(a)"; então, não faz sentido, especialmente em contextos de desigualdade, prescrever desaceleração como se fosse uma questão de escolha que poderíamos fazer sozinhos.