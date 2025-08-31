Por que o trabalho virou um dos vilões da saúde mental

Não é à toa que o Brasil tem uma legislação para regular a matéria. A NR-1, ou Norma Regulamentadora nº 1, estabelece as disposições gerais sobre segurança e saúde no trabalho e define princípios fundamentais para a aplicação de outras NRs. Ela determina as responsabilidades do empregador e do empregado na garantia de um ambiente de trabalho seguro e saudável, incluindo medidas de prevenção, treinamentos e conscientização sobre riscos.

O mundo do trabalho (assim como outros âmbitos da vida, em ritmo cada vez mais acelerado) está passando por revoluções às quais não estamos dedicando a devida atenção para arejar nosso pensamento (conheço colegas seriíssimos que têm se dedicado a pensar nos arranjos no mundo do trabalho, mas estas reflexões parecem não sensibilizar as pessoas que estão em posições de liderança no mercado, especialmente no mundo corporativo).

Especificamente no que diz respeito à relação entre gerações, ao tempo dedicado ao trabalho (e aos atravessamentos por marcadores sociais de desigualdades), à relação com as tecnologias e ao direito à desconexão, em geral, a impressão que tenho é de que estamos pensando dentro de contornos antiquados, anacrônicos e que não olham de fato para o que está acontecendo com as pessoas.

Me incomodam especialmente os movimentos de empresas que dizem cuidar de seus processos e pessoas, mas que fazem isso para ganhar um selo. Está pegando cada vez mais mal dizer que faz sem fazer de fato; ter um discurso desconectado da prática.

A verdade que precisamos encarar é: se as organizações e empresas quiserem de fato cuidar de suas pessoas, elas precisam mexer nas suas concepções de crescimento, desenvolvimento e progresso. Precisam mexer no que acreditam ser os resultados.

Não adianta achar que vai cuidar das pessoas sem mexer em metas, prazos, culturas aceleradas que adoecem as pessoas. Esta prática tem nome: wellness washing (washing do inglês "lavar", que tem a ver com a empresa "lavar a imagem" por meio de ações de uma determinada área; no caso, o bem-estar. A expressão também existe em outros formatos, como o green washing, que denomina práticas de "lavagem de imagem" por meio da promoção de ações voltadas ao meio ambiente). O que caracteriza o washing é a falta de coerência ou consistência entre o que se diz e o que se faz.