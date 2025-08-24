Adultizar é acelerar as infâncias - e a troco de quê fazemos isso?

Neste caso, se pararmos para pensar, faz sentido acelerar a infância e adultizar as crianças? A quem interessa que, como sociedade, desejemos que nossas crianças sejam adultas mais rápido?

Minha intenção aqui é chamar atenção para o que estamos fazendo e para as consequências de estarmos acelerando as infâncias e deixando de cumprir nosso papel como adultos, que é de proteger as nossas crianças e garantir ambientes saudáveis para que elas cresçam e se desenvolvam.

A repercussão do vídeo de Felca da denúncia foi tamanha, que pressionou o Congresso a colocar o tema em pauta com mais urgência e aprovar o Projeto de Lei (PL) 2628/2022, que estabelece regras para proteção e prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em ambientes digitais.

Eu fico observando os debates que acontecem nas redes e pensando como normalizamos o absurdo. E quando normalizamos o absurdo, o óbvio precisa ser reafirmado: criança precisa ser criança. Infância é tempo de brincar. E existe todo um sistema de proteção para garantirmos os direitos das crianças. Mas este sistema não necessariamente prevê a normatização de muito do que acontece nas plataformas digitais.

Estas plataformas não são apenas ambientes de circulação de conteúdo nocivo que —sem regulação nenhuma— chegam a crianças que não possuem ainda condição de manejá-los. As plataformas não são "apenas" lugares onde estes conteúdos estão dispostos; elas são mecanismos sofisticados de sugestão; ambientes controlados por empresas que estão instalando em nós (e também nas crianças precocemente expostas a eles) modos de ser, estar e viver; sugerindo comportamentos e promovendo valores, crenças e atitudes; transformando as próprias crianças em produtos.

De acordo com reportagem da Agência Brasil, 93% da população brasileira de 9 a 17 anos é usuária de internet, o que representa 24,5 milhões de pessoas segundo o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). A pesquisa TIC Kid Online mostra que 83% desses adolescentes têm perfil próprio nas redes sociais. Além disso, 30% relataram que tiveram contato com alguém online que não conheciam pessoalmente.