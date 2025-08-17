Prontidão: estar alerta o tempo todo leva à exaustão

Talvez a prontidão tenha chegado na minha vida com a maternidade. E não é coincidência que tenha sido esta a "chavinha" que precisei virar e que me levou ao movimento slow. Mas a prontidão materna vai ficando mais complexa, mas também mais "conhecida" pelo corpo. A gente vai entendendo quando precisa estar alerta, atenta e quando pode (e deve) desligar.

Neste período cuidando de minha mãe, vivi a construção de uma outra qualidade de prontidão: mesmo nos dias em que eu posso descansar, sinto meu corpo resistindo ao descanso. Em julho, tive alguns dias de férias. Custei a entrar no modo "eu posso descansar". E ainda assim, atenta (por causa dos recursos de acesso às tecnologias), ao estado da minha mãe por meio de conversas com meus irmãos.

Não desligar nunca é a principal característica da prontidão.

E não desligar nunca faz muito sentido para atividades que requerem este estado de alerta (como os médicos, por exemplo).

Mas mesmo estas pessoas que desta forma não podem ser submetidas a regimes de prontidão permanentes. Precisam de pausa, porque também são gente. E precisam de formas de cuidado específicas para não entrar em colapso.

Neste processo todo, durante alguns episódios em que precisei me organizar muito e contar com toda uma rede de apoio, pratinhos caíram, mas houve momentos em que eu pensava: "Será que algumas pessoas vivem desta forma o tempo todo? O que acontece com estes corpos? Será que é por isso que estamos vivendo desta forma? Porque se estou deste jeito por estar assim há alguns meses, o que será do corpo e da vida e da condição de atenção das pessoas que vivem deste jeito o tempo todo?".