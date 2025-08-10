Morango do amor: comer para pertencer, postar para existir

A mais recente destas trends foi o tal morango do amor. Me interessa menos a história do doce que virou febre e mais dois aspectos relacionados a tal da trend: uma primeira que está relacionada à necessidade gerada por uma coisa que antes não existia. E a outra necessidade de as pessoas postarem em suas redes que consumiram o tal doce, para certificarem seus seguidores e amigos de que estão "por dentro" da tal da trend.

Isso me pega, porque além de ser alimentado pela lógica do FOMO (fear of missing out, em inglês, que eu traduziria por uma força que move a pessoa a fazer algo apenas pelo medo de perder ou de "ficar por fora"), a histeria coletiva gerada em torno de uma febre de consumo instantânea está também assentada em uma necessidade de pertencimento fabricada.

Porque suponho que as pessoas se mobilizam para consumir algo e para postar que consumiram algo para se sentir parte de um movimento maior. Esta sensação de pertencer é saciada pelo consumo (e não se esqueça que não basta consumir; é preciso postar que consumiu), mas instantaneamente, esvaziada, porque não gera de fato senso de pertença.

Me intriga que a vida datada vai criando seus mecanismos para forjar espírito de comunidade quando, na verdade, as dinâmicas da aceleração não só não criam comunidade como favorecem a erosão do principal elã dos espíritos comunitários, que são os vínculos afetivos formados na comunicação quando diálogo, presença, pertença e escuta.

A aceleração atua por meio das plataformas digitais criando ou potencializando fenômenos que vão, aos poucos, corroendo a nossa atenção e a nossa capacidade de presença, escuta e interesse pelo outro. Não é à toa que começamos acelerando áudios e agora estamos querendo acelerar as pessoas.

Se você acompanhou textos em outros domingos por aqui, já entendeu que eu vejo aceleração em tudo. E não é por acaso. A aceleração é uma dinâmica que de fato está estabelecida nas nossas vidas e se manifesta nas coisas mais simples do cotidiano.