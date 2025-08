Por que é tão difícil escutar de verdade e ficar em silêncio?

O Conselho Federal de Psicologia criou um grupo de trabalho para discutir o uso da inteligência artificial com fins terapêuticos, dada a preocupação com o crescimento da busca por aconselhamento e as frequentes mensagens recebidas pelo órgão a respeito do tema.

A produtora de conteúdo Estéfi Machado publicou em seu blog as perguntas que os adolescentes brasileiros mais fazem pro chat GPT. E elas não são perguntas sobre trabalho de escola ou "modinhas", como poderia se supor. São perguntas sobre sua existência, seu bem-estar, as relações com as pessoas.

Eu fiquei reflexiva com estas notícias e penso que temos muito trabalho pela frente no que diz respeito à nossa condição humana. Confesso que fiquei também triste. Uma tristeza que me mobiliza a seguir teimando: precisamos resistir a este universo que tenta sequestrar nossa atenção, nossa capacidade de nos interessarmos pelos outros e nossa capacidade, portanto, de desenvolver afeição e conexão.

No universo da comunicação, é comum pensarmos que comunicar é se expressar, falar, transmitir. Mas a escuta é um elemento fundamental da comunicação. E a aceleração destrói sorrateiramente a nossa capacidade de escutar.

Quantas vezes você já escutou uma pessoa sem prestar atenção nela, porque estava com a atenção dividida com outro estímulo (quem nunca passou por isso com o interlocutor mexendo no celular? "Pode falar. Estou te ouvindo"); e quantas vezes escutou sem escutar, porque já estava ensaiando a melhor resposta que poderia dar?

Escutar não é isso. Escutar é suspender-se e abrir espaço para o outro acontecer. Às vezes, escutar não requer nem uma reação falada. Tem escuta que demanda apenas olhar. Ou abraço. Ou mãos dadas. Ou mesmo nada.