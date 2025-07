Quem tem coragem de ler um texto que não serve pra nada?

E "a vida não é útil", como nos lembra Ailton Krenak em sua obra com este título. Esta é a ideia que está na raiz da provocação que dá título a este texto.

Quantos de nós (diante do privilégio de poder escolher o que fazer com o tempo, pois, veja: não temos todos as mesmas 24 horas) temos a coragem de dedicar este tempo a algo que não é (considerado) útil (neste mundo)?

Krenak nos ensina que ao estabelecermos uma relação de utilidade com tudo (até com as relações) estamos sendo nós mesmos transformados em produtos, resultados e mercadorias, "sendo desafiados por uma espécie de erosão da vida. Os seres que são atravessados pela modernidade, a ciência, a atualização constante de novas tecnologias, também são consumidos por elas".

Para o pensador indígena, "a proposta de desacelerar nosso uso de recursos naturais pode sugerir a ideia de adiar o fim desse mundo, mas, em alguns lugares, esse fim já aconteceu - ontem, hoje cedo, vai acontecer depois de amanhã".

Ele contesta tanto a ideia de que o fim do mundo vai chegar (já estamos vivendo vários fins do mundo cotidianamente), porque esta ideia faz com que nos acomodemos no presente; quanto a ideia de que o fim do mundo é o único horizonte que existe, pois esta última nos desmobiliza de qualquer tipo de sonho ou esperança.

A provocação de Krenak é para nos mover de um epidêmico hiperindividualismo: "eu não vou me salvar sozinho de nada, estamos todos enrascados. E, quando eu percebo que sozinho não faço a diferença, me abro para outras perspectivas. É dessa afetação pelos outros que pode sair uma outra compreensão sobre a vida na Terra", afirma ele em "A Vida Não é Útil".