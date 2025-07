Falta presença: excesso de informação está nos deixando sem comunicação

Nem vou entrar aqui no mérito da estrutura e dos danos ao meio ambiente que estas tecnologias usadas em excesso podem causar. Este é assunto para uma outra coluna, oportunamente.

Ficamos abismados com a velocidade e com a quantidade de conteúdos produzidos, nem todos checados ou distribuídos por fontes confiáveis. Claro que neste caso específico, muitos eram chistes, mas fiquei me perguntando sobre o efeito da IA na capacidade de produção de conteúdos em altíssima velocidade e do impacto que isso pode causar em um ambiente que já é hiperinformacional e tende a se potencializar com a força desta ferramenta.

A hipercomunicação foi definida pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han em sua obra —especialmente em alguns livros, como "A sociedade da Transparência". Nele, o autor qualifica este fenômeno como "a intensificação quantitativa e superficial da comunicação, marcada por um excesso de mensagens, estímulos e trocas contínuas, mas sem profundidade, silêncio ou real encontro com o outro. Trata-se de uma manifestação da lógica neoliberal que valoriza a positividade, a performance e a exposição permanentes.

Em diálogo com outros autores da comunicação, Han explica porque o excesso informacional —ao contrário do que pode parecer— não cria um ambiente de comunicação, mas de desinformação e até de infoxicação —termo que ficou consagrado após a pandemia de covid, quando o excesso de informação produziu más compreensões sobre o que estávamos atravessando.

Estudei este tema em minha pesquisa, quando explorei as interfaces entre o movimento slow e a comunicação. Produzi algumas reflexões sobre velocidade, excesso e as conexões da aceleração com a não comunicação; e sigo pesquisando se a comunicação pode ser de alguma forma regenerativa da nossa atenção.

Se entendermos a comunicação em seu sentido original, enquanto prática organizadora do comum (como nos lembra o sociólogo Muniz Sodré), este mundo da hiperinformação gera incomunicação, pois nos aproxima de um espírito produtivista e maquínico e nos afasta do que nos conecta enquanto seres humanos: da presença, do vínculo e da comunidade.