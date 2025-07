O mundo 24/7 quer que você durma menos e produza mais

Simples assim: em algum momento em um futuro muito próximo, vamos dormir menos, porque dormindo não trabalhamos nem consumimos e isso não interessa a este modo de vida.

O autor afirma que "mercados atuando em regime de 24/7 e infraestrutura global para o trabalho e o consumo contínuos existem há algum tempo, mas agora é o ser humano que está sendo usado como cobaia para o perfeito funcionamento da engrenagem (...)". Para ele, "um ambiente 24/7 aparenta ser um mundo social, mas na verdade é um modelo não social, com desempenho de máquina".

Em relação ao trabalho, Crary aponta que o funcionamento ininterrupto "torna plausível, até normal, a ideia do trabalho sem pausa, sem limites. É um tempo alinhado com as coisas inertes, inanimadas ou atemporais. Como slogan publicitário, institui a disponibilidade absoluta —e, portanto, um estado de necessidades ininterruptas, sempre encorajadas e nunca aplacadas".

Neste contexto, ele afirma que dormir é um escândalo. "O sono afirma a ideia de uma necessidade humana e de um intervalo de tempo que não pode ser colonizado nem submetido a um mecanismo monolítico de lucratividade, e desse modo permanece uma anomalia incongruente e um foco de crise no presente global."

O regime 24/7 cria um ritmo absolutamente desumano e não natural: "mina paulatinamente as distinções entre dia e noite, claro e escuro, ação e repouso. É uma zona de insensibilidade, de amnésia, de tudo que impede a possibilidade de experiência", que nos faz humanos.

É por causa da coincidência do termo com a data 24/7, que este se tornou o dia da consciência sobre o tempo, em uma iniciativa do Instituto Desacelera em parceria com a Vita Contemplativa. Este ano, vamos marcar a data promovendo a ideia de que não basta desacelerarmos: é preciso voltar a "treinar" o nosso corpo a parar, para que ele entenda que não é uma máquina.