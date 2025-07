'Todo mundo tem as mesmas 24 horas': dizer isso é perpetuar violência

A pessoa periférica, que leva três horas por dia no transporte público, não dispõe do mesmo tempo que alguém que pode trabalhar remotamente, com conforto e autonomia; ou que vive a alguns minutos a pé do local onde trabalha.

Isso sem falar das diferenças concretas do ponto de vista da alocação temporal (a atividade de dedicar tempo a diferentes necessidades e obrigações), que impede algumas pessoas de desfrutar do tempo de descanso, por exemplo, como um direito.

Para deixar mais concreto: segundo o IBGE, em 2022, as mulheres dedicaram quase o dobro de tempo que os homens aos cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos.

Essas tarefas consumiram 21,3 horas semanais delas contra 11,7 horas deles. As mulheres pretas ou pardas gastaram 1,6 hora a mais por semana nessas tarefas do que as brancas.

Portanto, a ideia de que todo mundo tem as mesmas 24 horas escamoteia desigualdades e individualiza responsabilidades. Naturaliza a ideia de que basta "querer" ou "se organizar" para alcançar o sucesso de organizar seu próprio tempo, apagando os contextos de precariedade, racismo, desigualdade de gênero, capacitismo e tantos outros marcadores sociais que impactam diretamente a experiência do tempo.

Quando falamos, por exemplo, que basta alguém acordar mais cedo para meditar ou que basta a pessoa querer praticar o autocuidado que ela vai separar tempo e energia para isso, estamos reproduzindo a violenta ideia de que esta seria uma escolha.