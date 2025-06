Estar ocupado o tempo todo não é virtude: o perigo da produtividade tóxica

Se ficarmos no automático, a tendência é acharmos o máximo a pessoa superocupada, pensarmos que indisponibilidade é sinônimo de status e concordarmos com aquele julgamento de que a pessoa que sai pontualmente ou que precisa de flexibilidade de tempo no trabalho é menos produtiva.

Conversei sobre este tema com Mariane Santana, pesquisadora que admiro, parceira em uma abordagem sistêmica da saúde mental e coletiva e que tem desenvolvido um trabalho fabuloso ao buscar entender a cultura da produtividade tóxica.

Nesta entrevista ela me conta o que é esta cultura, como podemos lidar com isso no nosso cotidiano, fazendo escolhas possíveis e a pergunta que não quer calar: dá para conciliar bem viver e produtividade?

Para conhecer mais o trabalho de Mariane, recomendo o perfil dela nas redes sociais. Veja abaixo como foi nossa entrevista.

O que é a cultura da produtividade tóxica?

É aquela que transforma o ato de produzir em uma obrigação moral, como se o valor de uma pessoa pudesse ser medido apenas por sua capacidade de gerar resultados. Qualquer desvio dessa marcha é logo visto como sinal de fraqueza ou incompetência.