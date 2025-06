Descanso não é luxo, nem prêmio por desempenho. Descanso é direito

Como trabalho com este tema na vida, no meu ativismo e na minha pesquisa, é comum que amigos próximos me contem causos relacionados à questão da desaceleração. E sempre acho estas histórias maravilhosas, porque além de inspiradoras, elas me ajudam a trazer bons exemplos para vocês entenderem meus pontos de vista aqui nos meus textos.

Os últimos episódios que me atravessaram nesse sentido foram conversas com duas pessoas muito queridas. Uma tinha acabado de voltar de férias com a família; outra tinha acabado de celebrar algumas horas seguidas de sono com seu bebê.

Minha amiga celebrava o fim de um longo período de privação de sono e me disse que só se lembrou do poder do descanso quando voltou a dormir.