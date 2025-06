Ninguém está dando conta. Que tal deixar um pratinho cair?

Continuamos achando bonito dizer que somos superocupados. Eu acho super cafona. Acho brega mesmo aquela pessoa que nunca pode, nunca está e tem uma vida tão cheia, que é vazia.

Quantas coisas miúdas e outras não tão miúdas nós fazemos todos os dias e que —fazendo ou falando— ajudamos a reproduzir a cultura da aceleração?

E o que é mesmo essencial?

É mesmo essencial zerar as notificações do WhatsApp todos os dias? (O meu, nesse exato momento, tem 43 não lidas e demorou algum tempo para eu conseguir ficar em paz com isso).

Precisamos mesmo saber de todos os assuntos da atualidade para não ficar por fora na conversa da rodinha de amigos?

Precisamos mesmo completar a lista de tarefas ao final do dia? Precisamos mesmo de uma lista de tarefas?