Jogar para respirar: como os jogos de tabuleiro nos ajudam a desacelerar

Nos jogos eletrônicos, não é preciso ir buscar o jogo na prateleira, colocá-lo na mesa, organizar seus componentes, bem como não é necessário arrumar o jogo na caixa quando ele termina. Quando se perdem esses momentos intermediários, perde-se a possibilidade de transitar entre os pensamentos gerais —cheios de conteúdo social— e o foco no jogo.

Além disso, para jogar um novo jogo, é preciso aprender com alguém que explicará o jogo ou lendo suas regras. Ambas as situações exigem tempo e "escuta", que pode envolver dúvidas e mesmo erros de explicação ou interpretação.

Esses problemas não costumam estragar a experiência de jogar, mas tornam mais uma vez o processo de jogar sujeito às subjetividades que estão presentes na relação entre as pessoas que jogam. Além disso, temos, ainda antes de uma partida começar, o contato físico com os componentes do jogo. Os cheiros, o peso, as texturas, ao ultrapassarem a experiência visual, permite que a mente se ancore em um tempo mais consistente do que o tempo líquido-efêmero do qual Bauman tanto nos chamou atenção.

Mas isso não é tudo: quando se jogar, é preciso esperar a vez, é preciso pensar enquanto o outro está a jogar —o que pode envolver uma crise decisória ("na minha vez, devo comprar as cartas, mover minhas peças, ou investir outros recursos?"). Mais uma vez, o tempo aparece para calibrarmos o foco, refletirmos, bebermos água e até, fazermos uso de alguma estratégia social, um "metagame" que pode envolver uma piada ou um blefe vitimista ("puxa, vocês já venceram, coitado de mim")

O jogo acabou? Guardar o jogo é mais um intermezzo, o ritual de fechamento de um fazer que libera integralmente a outros fazeres. Não se acumulam fazeres, não temos a mente pendurada com diversos tasks incompletos, e isso se traduz num exercício de foco e vivência do tempo presente que é altamente desacelerante.

Para quem não entende nada disso, mas está com vontade de mudar e começar. Como posso começar?

O jeito mais fácil é descobrindo amigos que já gostam de jogar e de compartilhar esse gosto. Mas se não encontrar ninguém mais próximo, o lado positivo do online está aí para isso! São muitos os eventos e casas especializadas no tema (inclusive alguns que associam jogo de tabuleiro e gastronomia, sempre uma interessante combinação!), que já existem em praticamente todas as capitais do Brasil e dezenas de cidade, senão mais.