A pressa da cidade grande: música convida a desacelerar e sentir o agora

Laroyé, a faixa que abre o espetáculo (e o disco), é uma canção a Exu, orixá citado no ditado iorubá "Exu matou um pássaro ontem, com uma pedra que só jogou hoje", que versa sobre a amplitude do tempo.

O tempo e seu caráter cíclico e circular, em contraposição à crononormatividade do tempo linear, que anda só pra frente.

Em "Suspiro", música que no disco é uma parceria com Zélia Duncan, ele canta "um segundo como um suspiro acaba. Um instante quando não vivido encerra". E a faixa "Antes de você chegar" é também sobre uma espera: no show ele conta a história que escreveu a música de fato esperando uma pessoa chegar antes que ele concluísse a composição.

O tempo é também percepção do tempo, que muda de acordo com o momento, o ambiente, as pessoas e os afetos ali envolvidos.

Também faz parte do repertório selecionado para o show "Do avesso", de Juliano Holanda, outro parceiro do cantor; e "15 segundos", composição dos dois.

Na primeira, ouvimos: