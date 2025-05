Mau cheiro no pênis? Pode ser falta de higiene ou problema de saúde

Anatomia externa do pênis

A anatomia externa do pênis é dividida em cabeça (ou glande), corpo e raiz. A glande é a área mais sensível do órgão e é envolvida, quando o pênis está flácido, por uma pele chamada prepúcio. Essa pele é ligada à parte inferior do pênis pelo freio. Quando o pênis fica ereto, o prepúcio se retrai, expondo a glande.

Veja os principais problemas que podem causar mau cheiro na região genital.

Suor excessivo: as glândulas sudoríparas apócrinas estão distribuídas em vários locais do corpo, como axilas, região genital e perianal. Elas são responsáveis por secretar o suor.

Os homens têm mais glândulas apócrinas na região genital do que as mulheres; o suor não tem cheiro, mas, na presença de bactérias, pode adquirir um odor almiscarado que varia de intensidade de acordo com fatores genéticos, idade, higiene e até alimentação.

Fimose: quando o orifício do prepúcio é muito pequeno, pode haver dificuldade de retrair o prepúcio sobre a glande, o que dificulta a exposição do órgão e a limpeza da região.