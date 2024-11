Dá para prevenir boa parte das demências; veja 5 dicas para reduzir o risco

As demências são um termo usado para definir quadros causados por várias doenças que, com o passar do tempo, causam danos ao cérebro, levando, assim, à deterioração da função cognitiva.

Embora as demências não afetem a consciência, a perda da função cognitiva, em geral, surge acompanhada por mudanças no humor, no controle emocional, no comportamento ou na motivação.

A doença de Alzheimer é o principal tipo de demência, responsável por mais de 60% dos casos de demência.