Ministério da Saúde e Unicef lançam recomendações para lidar com queimadas

Agosto foi o mês com mais queimadas no ano em pelo menos 16 estados, de acordo com dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Boa parte do país, principalmente os estados do Amazonas e do Centro-Oeste, foi tomada pela fumaça decorrente de incêndios.

Entre janeiro e agosto, o Brasil foi responsável por quase metade dos focos de queimadas registrados na América do Sul, ainda segundo o Inpe. Até o momento, foram identificados 115.944 focos de incêndio no país.

Na Amazônia, somente entre os dias 27 e 28 de agosto houve 2.433 ocorrências de incêndio, um número extremamente alto em apenas 24 horas.

Na semana passada, o estado de São Paulo sofreu uma série de incêndios em plantações que deixaram 46 municípios em alerta. O número de incêndios detectado entre 1 a 28 de agosto deste ano no estado (3.530) foi mais de dez vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2023 (346).