Mpox: emergência internacional não significa risco de pandemia

De acordo com o Ministério da Saúde, a mpox é transmitida pelo contato com as erupções e lesões na pele e fluidos corporais de uma pessoa infectada. A infecção pode ocorrer, também, pelo contato com objetos recentemente contaminados, como roupas, toalhas, roupas de cama ou objetos como utensílios e pratos que foram utilizados por uma pessoa com o vírus.

A transmissão por meio de gotículas, normalmente, requer contato próximo prolongado entre o paciente infectado e outras pessoas. Desse modo, trabalhadores da saúde, familiares e parceiros íntimos de pessoas com o vírus têm maior risco de infecção.

O vírus provoca sintomas como febre, erupções na pele preenchidas com líquido claro ou amarelado que costumam surgir de um a tês dias depois do início da febre e dores no corpo e na cabeça, bem como cansaço, gânglios aumentados, entre outros.

As erupções tendem a se concentrar no rosto, na palma das mãos e planta dos pés, porém podem ocorrer em qualquer parte do corpo, inclusive na boca, olhos, órgãos genitais e no ânus.

A doença geralmente causa um quadro leve, que dura de duas a quatro semanas, contudo pode ser fatal em casos raros.

Os sintomas variam de intensidade, e as erupções na pele são um dos sinais mais característicos da mpox. Caso haja suspeita da doença, é preciso procurar atendimento médico imediatamente.