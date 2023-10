O número de casos de HIV em gestantes é maior em mulheres negras. Em 2021, elas representavam 67,6% dos casos. Enquanto a proporção de gestantes com HIV entre as brancas caiu 12,6 pontos percentuais de 2011 a 2021, entre as negras o número aumentou 12 pontos.

A sífilis congênita, que passa da mãe para o feto e para a qual há tratamento durante a gestação, também é mais frequente em filhos de mulheres pardas e pretas grávidas. Em 2021, 65,2% dos casos ocorreram em bebês nascidos de mulheres pardas, 9,5% de pretas e 24,8% de brancas. Durante o período de 2011 a 2021, a proporção de mães negras foi superior a 70%.

No caso da tuberculose, mais de 60% dos casos de 2021 aconteceram em pessoas negras. Em 2022, 78 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença e, dentre esses novos casos, 49.381 eram pardas e pretas, o que representa 63,3% dos casos.

Política Nacional de Saúde

Não é preciso dizer que não há nenhuma justificativa biológica que torne as pessoas negras mais suscetíveis a essas e outras doenças socialmente determinadas. A falta de acesso a políticas públicas, melhores condições socioeconômicas e a sistemas de saúde dessa população é resultado de uma série de problemas sociais que tornam as pessoas negras mais vulneráveis a doenças para as quais existem prevenção e tratamento efetivo e gratuito.