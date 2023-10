Todos os anos, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), ocorrem cerca de 370 milhões de novos casos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) curáveis no mundo.

As taxas de ISTs vêm crescendo em vários países, como Estados Unidos e Brasil, o que revela a necessidade de se pensar em outras estratégias de prevenção que não apenas a camisinha.

No dia 2 de outubro, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos abriu uma consulta pública sobre a recomendação do uso do antibiótico doxiciclina como uma espécie de "pílula do dia seguinte" para prevenir ISTs causadas por bactérias, como clamídia, sífilis e gonorreia, em pessoas que estejam sob alto risco de contrair essas infecções. O CDC pretende lançar as diretrizes definitivas após 45 dias.