Hipertensão e outros fatores de risco

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte não apenas no Brasil, mas no mundo todo.

De acordo com o Ministério da Saúde, os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares são o tabagismo, o colesterol em excesso, hipertensão, obesidade, estresse, depressão e diabetes.

"A hipertensão arterial, por exemplo, é o fator de risco mais relevante associado à ocorrência de infartos, AVCs e insuficiência cardíaca na América do Sul. Também é o segundo fator de risco associado à mortalidade precoce. A hipertensão é fácil de ser detectada e os tratamentos são efetivos e disponíveis, mas há necessidade imperiosa de controle efetivo deste fator de risco. Apenas 15% dos pacientes hipertensos no Brasil têm pressão arterial sob controle", explica Álvaro Avezum, diretor do Centro Internacional de Pesquisa do HAOC (Hospital Alemão Oswaldo Cruz) e professor livre-docente da USP.

De acordo com a OMS, é possível prevenir as doenças cardiovasculares com medidas de saúde pública, como impostos para reduzir a ingestão de alimentos ricos em gorduras, açúcares e sal e a construção de vias para caminhada e ciclismo, e também individuais.

Vejam as principais: